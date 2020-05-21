Отдавшую судьбу ребенка в руки эзотериков Водонаеву подняли на смех

В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта блогер поведала, что для планирования будущего своего девятилетнего сына Богдана прибегла к нумерологии. Алена Водонаева рассказала, что с помощью нумерологии можно сделать индивидуальный расчет, чтобы "не мучить ребенка, делая из будущего врача футболиста".
В Сети интерес экс-участницы "Дома-2" к лженауке вызвал насмешки. Ей указали на двойные стандарты. Ведь еще недавно Алена Водонаева ехидничала над Викторией Боней, которая верит и активно продвигает в массы теории о чипировании населения и о пагубном влиянии вышек 5G.
Напомним, Алена Водонаева родила сына от бизнесмена Алексея Малакеева. Когда Богдану было всего три года, его родители развелись, однако остались в хороших отношениях.
Как писали "Дни.ру", наследник теледивы уже более недели гостит у папы. Мальчику так понравилось в компании родителя, что он захотел провести еще немного времени с ним. Чтобы не обидеть Алену Водонаеву, ребенок тщательно подготовился. Богдан записал для мамы трогательное видео, в котором объяснил свое решение.
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