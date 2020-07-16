Виторган нелепо сплясал перед Нинидзе

На днях Нино Нинидзе исполнилось 29 лет. 48-летний возлюбленный актрисы Максим Виторган по этому случаю снял номер в пятизвездочном отеле в центре Москвы. Чем занимались в номере, возлюбленные показывать не стали.
Нино лишь опубликовала одно видео, на котором можно увидеть пляшущего Виторгана. Актер важно ходит по кругу, выполняя движения, характерные грузинскому танцу, под приятную музыку. Судя по выражению лица и резким взмахам, Максим кривляется.
В какой-то момент Нинидзе направила камеру на окно. Пасмурная погода и закончившаяся в удачный момент мелодия добавили экспрессии видеоролику.
Несколько дней назад Максим Виторган трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения: "Прекрасная N – как будто придумано специально для тебя. Н – нежность. У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя – наслаждение. Касаться – награда".
Также актер написал фразу "С Днем рождения" на грузинском языке и понадеялся, что онлайн-переводчик его не подвел.
Напомним, в прошлом году Максим Виторган развелся с Ксенией Собчак. У экс-супругов есть общий сын Платон. Наследник живет с мамой.
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