Полуголого Максима Виторгана сняли в постели с двумя знаменитыми блондинками

Работа над теленовеллой должна была стартовать еще 10 апреля, но пандемия коронавируса спутала все планы киношникам. На площадке съемочная группа и артисты появились только в конце июня.
Исполнители главных ролей в сериале "Чиновница" Максим Виторган и Виктория Толстоганова уже вовсю трудятся. В личном микроблоге артист опубликовал фото, созданное в перерыве между дублями.
Полуголый Максим Виторган запечатлен с партнершей Викторией Толстогановой и режиссером ленты Оксаной Карас – обе блондинки, к слову. Знаменитости удобно устроились в постели. Судя по всему, Максим и Виктория играли постельную сцену. "Просто такая работа..." – подписал снимок артист.
О съемках сериала "Чиновница" отчиталась в соцсетях и Оксана Карас. По словам режиссера, перед началом работы она и все служащие площадки сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Сериал "Чиновница" поднимет остросоциальную тему коррупции в Министерстве здравоохранения. Лента будет состоять из восьми серий. Сценарий для теленовеллы написали Денис Уточкин и Мария Меленевская.
Как писали "Дни.ру", на съемках сериала "Чиновница" произошел неприятный эпизод. Во время ритуала разбивания "съемочной тарелки" Оксана Карас повредила руку. О случившемся поклонникам рассказала актриса Виктория Толстоганова.
Популярные темы форума
Лечитесь гомеопатией
Молочница год не проходит
Гадалки питера
Тратит все на алкоголь
Строители_ инностранцы
Обязанности женщины
Где можно почитать или послушать о короновирусе в целом? Лекарства нет?
Харламов и Асмус разводятся
вы не РАБЫ.
Как вы относитесь к оборотням?