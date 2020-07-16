Дочь Пугачевой и Галкина поразила плохими манерами

Юморист Максим Галкин часто делится со своими подписчиками веселыми видео, на которых запечатлены его дети. Ребята каждый день выдумывают что-то новое и покоряют пользователей "Инстаграм" своими выходками. На этот раз отличилась дочь артистов Лиза.

Шестилетняя дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина придумала новый способ закрывать двери в загородном доме. К сожалению, тихо это делать пока не удается, но Лиза стремится усовершенствовать свое открытие.

Как сообщает "Федеральное агенство новостей", в новом коротком ролике Лиза мастерски захлопывает двери с помощью пятой точки. Теперь звездные наследники стараются обходиться без рук, выполняя работу по дому. Новое испытание дети придумали самостоятельно. В то время, как дочь Галкина развлекается в особняке, ее мама – заслуженная артистка СССР Алла Пугачева смеется от происходящего на заднем плане.

Максим Галкин не раз отмечал, что дети растут в творческой среде. Каждый день Гарри и Лиза придумывают себе развлечения, экспериментируют с новыми образами и помогают звездным родителям по дому. На странице юмориста в "Инстаграм" уже сформировался фан-клуб начинающих артистов.

Ранее Галкин публиковал фрагменты домашнего концерта Лизы и Гарри. Девочка исполняла зажигательный танец, а ее брат выступал с аккомпанементом. Фанаты юмориста часто называют Лизу "ангелом с небес" и пророчат ей светлое будущее. Конечно же, нашлись и те, кто негативно высказался в адрес звездных наследников. Комментаторы недоумевают, почему маленьких детей закидывают лестными фразами.