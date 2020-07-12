Бывшая жена Аршавина шокировала внешностью после пластики

Все внимание тут же было приковано к разительным изменениям во внешности 38-летней Алисы, а именно к носу.
Пользователи Интернет разделились на тех, кому эти перемены пришлись по душе, и тех, кто, недоумевая, спрашивают: “ Алиса, чем вас так не устраивал прежний нос?”, “Вас не узнать после операции”, “Такой красивый носик испортили”, а некоторые уверены, что фотография просто отредактирована в фотошопе и, возможно, никакой пластической операции и не было. Причиной таких перемен поклонники назвали желание Алисы Казьминой вернуть бывшего супруга Андрея Аршавина в лоно семьи.
Напомним, что футболист Андрей Аршавин и Алиса Казьмина поженились в 2016 году, и вскоре у них родилась дочь Есения. Но, к сожалению, семья просуществовал недолго – в августе 2018 года они развелись. Алиса не могла больше терпеть многочисленные измены знаменитого супруга.
Популярные темы форума
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Девушка весит 89 кг
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
важно ли женщине быть умной?
Нянька шпилится с афганцем
меня с детства не замечают
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?