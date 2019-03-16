"Пара!": темнокожий жеребец публично облизал ведущую шоу "Дом-2"

Ведущая и участник телестройки объявили себя парой. Звезды шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур официально вместе.

Об этом влюбленные сообщили на лобном месте "Острова любви", что на Сейшельских островах. "Пара!", – кричала что есть мочи ведущая "Дома-2". Красотка не скрывала своего счастья. Об этом сообщает Instagram аккаунт "dom2_tnt".

За несколько часов до этого Мондезир устроил романтическое свидание Юлии. Темнокожий жеребец катал зазнобу на яхте. Рассекая лазурные воды океана, участник "Дом-2" подарил ведущей красивую цепочку из белого золота, охапку красных роз и предложил стать его девушкой.

Ефременкова смущенно улыбнулась, сделала загадочное лицо, а после согласилась. Свет-Амур не мог совладать с эмоциями, не обращая внимания на съемочную группу, он набросился на возлюбленную с поцелуями, буквально облизав ее с ног до головы.

О том, что участник "Дома-2" поглядывает в сторону Юлии Ефременковой, первой обратила внимание прозорливая телеведущая Ольга Бузова. Звезда отметила, что ее коллега будто расцвела: отлично выглядит и постоянно улыбается.

"Я смотрю, ты все краше и краше становишься, а Мондезир все ближе и ближе. Мне кажется, это неплохая замена Сергею Кучерову. Итак, на нашем проекте скоро будет новая пара", – заявила ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова за несколько дней до официального объявления.