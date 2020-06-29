Скандально известная Рапунцель покидает "Дом-2"

Алена Рапунцель и Максим Колесников состоят в отношениях всего два месяца. Как только молодой человек появился в реалити-шоу "Дом-2", он сразу начал добиваться внимания девушки, которая не так давно родила сына от предыдущего избранника Ильи Яббарова.
Алена некоторое время сопротивлялась и не могла довериться Максиму, но потом парень все-таки растопил лед в сердце девушки. Их отношения стали развиваться стремительно.
В июне казалось, что пара распадется. Рапунцель устроила разборки возлюбленному за то, что он покинул периметр и съездил на вечеринку, где были другие девушки.
Позже Алена и Максим помирились и сделали парные татуировки в виде львиных голов. Они нанесли изображения на заднюю сторону голени. Молодой человек даже сделал предложение избраннице, но та отказалась, потому что пока не уверена в его чувствах.
Теперь возлюбленные захотели строить отношения за пределами реалити-шоу. На днях Алена заявила, что в скором времени покинет "Дом-2". Максим сделает это вместе с ней. Девушка не стала называть точную дату ухода с проекта.
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