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Скандально известная Рапунцель покидает

Скандально известная Рапунцель покидает "Дом-2"

Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official
Алена Рапунцель больше не хочет участвовать в реалити-шоу "Дом-2". За ворота девушка уйдет вместе с бойфрендом Максимом Колесниковым.
прочитано 345 раз

Алена Рапунцель и Максим Колесников состоят в отношениях всего два месяца. Как только молодой человек появился в реалити-шоу "Дом-2", он сразу начал добиваться внимания девушки, которая не так давно родила сына от предыдущего избранника Ильи Яббарова.

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Алена некоторое время сопротивлялась и не могла довериться Максиму, но потом парень все-таки растопил лед в сердце девушки. Их отношения стали развиваться стремительно.

В июне казалось, что пара распадется. Рапунцель устроила разборки возлюбленному за то, что он покинул периметр и съездил на вечеринку, где были другие девушки.

Позже Алена и Максим помирились и сделали парные татуировки в виде львиных голов. Они нанесли изображения на заднюю сторону голени. Молодой человек даже сделал предложение избраннице, но та отказалась, потому что пока не уверена в его чувствах.

Теперь возлюбленные захотели строить отношения за пределами реалити-шоу. На днях Алена заявила, что в скором времени покинет "Дом-2". Максим сделает это вместе с ней. Девушка не стала называть точную дату ухода с проекта.

Автор: 29 июня 2020, 13:17 Источник: Дом-2 Life ✓ Надежный источник

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