Первый поцелуй после расставания с Прилучным: Муцениеце в прямом эфире облизал кобель

Несмотря на то что пара актеров претерпевает серьезные изменения в отношениях и разрыв семейных уз, Агата Муцениеце не сидит на месте и постоянно работает над выпуском нового шоу. Несколько дней актриса провела на съемке домашних животных: кобеля по кличке Кефир и кота.

Животные несколько часов работали в кадре с Агатой Муцениеце и изрядно устали от многочисленных дублей. В один момент собака настолько сильно сблизилась с актрисой, что неожиданно лизнула ее. Трогательный поцелуй вызвал бурную реакцию у Муцениеце.

Актриса заявила, что на глазах у всей съемочной площадки произошел первый поцелуй после расставания с Павлом Прилучным. По данному заявлению можно заметить, что Муцениеце старается не унывать и поддерживает шутливый настрой по любому поводу.

Впрочем, Агате сейчас действительно не до шуток. Последние события в жизни актрисы еще больше пощекотали ей нервы. Сама Муцениеце заявила, что даже не знала о планах Прилучного на совместный отдых с детьми и еще одной актрисой. Кстати, бывшая звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович и стала главным поводом для обсуждения.

Можно только догадываться, как сложились события, если бы Агата знала о планах бывшего мужа и его новой пассии. Отпустила бы Муцениеце своих наследников в такое путешествие? Если верить нескольким источникам, можно предположить, что роман Прилучного и Карпович начался за несколько недель до пандемии коронавируса.

Большинство поклонников Агаты Муцениеце посетовали, что Мирослава Карпович сделала все возможное, чтобы обратить на себя внимание общественности после громкого развода пары. Что касается личной жизни Агаты, то у нее даже мысли не всплывало о новом романе. По словам актрисы, она осознанно взяла паузу и с головой ушла в работу.