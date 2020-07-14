"Немного расслабилась": Бузова заявилась на "Дом-2" подшофе

Ольга Бузова стала фигуранткой крупного скандала. Телеведущая позволила себе прийти на эфир в нетрезвом виде.

Неадекватное состояние звезды заметили участники телестройки и соведущий Ольги Бузовой Андрей Черкасов. Певице пришлось оправдываться за свое поведение.

Теледива не стала отрицать, что приняла немного на грудь перед эфиром. Она заявила, что находилась в прекрасном настроении. "Встретилась с подругами и немного расслабилась", – объяснила Ольга Бузова в Сторис своего инстаграм-аккаунта.

При этом знаменитость отметила, что поступила так впервые за 16 лет на шоу "Дом-2". Ведущая выразила надежду, что поклонники ее простят. Поступок артистки вызвал бурное обсуждение в Сети. Многие россияне осудили звезду.

"Коль нажралась – сиди дома. Ан нет. Вот это дно", "Видимо, пьяная ведущая – теперь норма. Позорище", – возмутились фолловеры. Но нашлись те, кто вступился за Ольгу Бузову. Они отметили, что телеведущая – такой же человек, как и все, и имеет право расслабиться. Они призвали критически настроенных пользователей Сети перестать нападать на звезду.