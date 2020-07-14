Сильно изменившаяся дочь Кончаловского отменила свадьбу

Мария Михалкова-Кончаловская состоит в гражданском браке. Недавно молодая женщина призналась, что намерена официально оформить отношения. Однако сейчас Маша отвергла эту идею.

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария вынуждена отложить свадебное торжество. Всему виной карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Но дело не только в инфекции, свирепствующей в мире.

"Мы хотели бы большую часть свадьбы оплатить сами. Я придерживаюсь позиции, что нужно самому себя содержать, если тебе исполнилось 18 лет", – объяснила дочь Егора Кончаловского. Мария дала понять, что не имеет значения, сколько зарабатывают родители.

"Папа предлагал взять расходы на себя, но я отказалась. Считаю, стыдно просить деньги у родителей, стыдно, живя в хорошей, обеспеченной, известной семье, иметь машину в 18 лет. Ясно же, что она не твоя. Ты ее не заработал, ничем не заслужил", – высказала свою точку зрения Мария.

Она не исключает, что ее отказ от родительской помощи может быть формой протеста. "Мама тоже иногда говорит: "Маша, ты же можешь жить по-другому..." Да, я родилась если не с золотой, то с серебряной ложкой во рту. Но ложка-то не моя!" – заявила дочь именитого режиссера.

Благодаря силе воли Мария, которая в детстве была упитанным ребенком, в юности сумела похудеть аж на 30 килограммов. Сбросить вес ей удалось с помощью правильного питания и занятий йогой. При этом она уточнила, что категорически против голодания. Также немаловажно не только сбросить вес, но и удержать его.

Кончаловская призналась, что у нее были "нездоровые отношения" со сладостями: было время, когда она буквально зависела от булочек, конфет, шоколада, мармелада, леденцов, тортов, мороженого и пирожных. Мария рассказала, как удалось избавиться от этой зависимости. Для начала девушка наладила режим сна. А еще она увеличила количество белковой пищи в рационе, добавила полезные жиры.