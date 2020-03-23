Дочь Толкалиной высказалась о "голых" снимках матери

42-летняя Любовь Толкалина регулярно дразнит поклонников провокационными снимками. Актриса не боится появляться в кадре даже полностью обнаженной.

Несмотря на довольно откровенное поведение артистки, ее 19-летняя дочь Мария Михалкова-Кончаловская не позволяет себе подобные вещи. Но, как оказалось, это связано не с ее высокими моральными принципами, а с мнением мужа.

"Мама себе может позволить, а я нет. Мне муж не позволяет. Он не очень жалует такие снимки", – призналась Михалкова-Кончаловская в эфире одной из передач на телеканале НТВ.

Мария не понаслышке знает, как сильно может сказаться на отношениях момент, когда идешь против слова мужа. К слову, в свое время именно это и послужило причиной разрыва Любови и ее супруга – отца Марии – Егора, сообщает Пятый канал.

Но несмотря на все, дочь Толкалиной восхищается своей родительницей и не скрывает этого. Она открыто заявило, что мечтает о том, чтобы со временем у нее проявились мамины гены. Ведь Любовь является обладательницей точеной фигурой и упругой кожи.