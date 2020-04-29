"Сплошное насилие надо мной, моей фигурой и организмом": откровение дочери Кончаловского

Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной разоткровенничалась. Мария призналась, что у нее была нездоровая любовь, которая негативно отразилась на внешности.

Маша Кончаловская известна не только тем, что у нее именитые родители. Девушка произвела фурор, когда вышла в свет, продемонстрировав фигуру без лишних 30 килограммов. Общественность не узнала в стройной эффектной брюнетке очаровательную пышечку, дефилировавшую по красной дорожке с актрисой Любовью Толкалиной.

Сейчас дочь режиссера Егора Кончаловского помогает всем желающим сбросить лишний вес. Мария дает советы, которыми руководствовалась, когда худела сама. По словам Кончаловской, у нее были "нездоровые отношения" со сладостями.

"Сладкое в нашей паре было домашним тираном и абьюзером, даже било меня. Короче, сплошное насилие надо мной, моей фигурой и организмом", – выступила с неожиданным откровением Кончаловская.

Было время, когда она буквально зависела от булочек, конфет, шоколада, мармелада, леденцов, тортов, мороженого и пирожных. "По факту во всех сладостях нет ничего полезного для нас, а вредных компонентов там тьма-тьмущая", – со знанием дела заявила Маша.

Она рассказала, как удалось избавиться от этой зависимости. Для начала девушка наладила режим сна. "Если вы отдохнули как следует, сладкого хочется меньше, ибо у вас есть силы и ресурсы, и кортизол (гормон стресса) в норме", – пояснила Мария. А еще она увеличила количество белковой пищи в рационе, добавила полезные жиры.

"Теперь я не испытываю в сладком сумасшедшую потребность, а ем только ради удовольствия. Десерты, которые готовлю сама, полезные и безвредные для стройности", – заверила Кончаловская в "Инстаграм". В подтверждение своих слов Мария публиковала фото "до" и "после".