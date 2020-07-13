Рассекретили: сколько стоит отдых звезд на российских курортах

Ряд артистов предпочитают Крым. Так, певица Алена Свиридова отправилась на дачу в Керчи. А актер Павел Прилучный уехал на полуостров на машине с детьми и актрисой Мирославой Карпович.
Стоимость отдыха в Крыму может обойтись в несколько сотен тысяч рублей. Недельное проживание в люксовом номере четырехзвездочного отеля в Крыму в среднем стоит около ста тысяч рублей, а перелет туда и обратно из Москвы – от 12 тысяч рублей на человека.
Еще одно излюбленное направление селебрити на курортах России – Сочи. Там уже побывали с семьями телеведущие Лера Кудрявцева, Оксана Федорова, Ксения Бородина и Екатерина Андреева. Отдохнули в Сочи и такие знаменитости как Анфиса Чехова, Катя Гордон и Эвелина Бледанс. Пришлось по душе Сочи также Сергею Лазареву и Анне Семенович.
По имеющимся данным, отдых в Сочи обходится артистам как минимум в полмиллиона рублей. Например, две недели с питанием в номере люкс санатория, где отдыхает Лера Кудрявцева, стоят 480 тысяч рублей на двоих. Стоимость перелета туда и обратно начинается от девяти тысяч рублей.
Но не югом единым довольствуются наши звезды. Например, семьи актеров Андрея Мерзликина, Павла Деревянко и Сергея Светлакова предпочли Черному морю Алтай. Там они сплавляются по Катуни, живут на экокурортах и парятся в бане. Стоимость трехкомнатных апартаментов на неделю на выбранном Деревянко экокурорте составляет 442 тысячи рублей в неделю на двоих, перелет из Москвы и обратно – 17 тысяч рублей на человека.
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