"Дурное дело нехитрое": Соседов откровенно о разводе Пугачевой и Галкина

В Сети появились данные, будто Алла Пугачева и Максим Галкин собираются развестись. Музыкальный критик Сергей Соседов выразил свое мнение.

Что стало поводом для слухов о расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина, неизвестно. Судачат о ветреной природе Примадонны, которая была замужем пять раз. Что уж говорить о ее неофициальных мужчинах – певце Сергее Челобанове или рокере Владимире Кузьмине.

Из-за непостоянства артистки в Сети обсуждают, будет ли Галкин последним мужем Пугачевой. Они вместе много лет. Музыкальный критик Сергей Соседов, который когда-то называл себя самым преданным поклонником Примадонны, убежден: артистка никуда от юмориста не денется. И дело не только в том, что у них двое детей.

"Дурное дело нехитрое. А в случае Пугачевой развод как раз принимает статус дурного дела. Ну куда она уйдет от миллиардера из замка, в котором живет?" – задал риторический вопрос Соседов.

Он считает условия жизни певицы "райскими кущами". По его мнению, в такой роскоши больше никто не живет, поэтому абсолютно исключено, что Примадонна уйдет от Галкина.

Сергей Соседов уверен, что Филиппа Киркорова артистка покинула, потому что он не смог обеспечивать ее на должном уровне. А юмористу это удалось. "Макс Галкин для Аллы – это предел мечтаний, это потолок, это Пантеон. Он – ее главный Олимп", – заявил музыкальный критик.

В Сети не разделяют мнения о скором расставании супругов. Наоборот, фанаты убеждены, что Алла Пугачева нашла свое счастье. Действительно, рядом с Максимом Галкиным Примадонна буквально расцвела: она похудела и сменила имидж, а ее отношения с шестилетними двойняшками Гарри и Лизой умиляют общественность.