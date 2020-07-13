"Я тут хозяйка!": Карпович переехала к Прилучному и отдает приказы его прислуге

Говорят, отношения Павла Прилучного и Мирославы Карпович развиваются стремительно. По некоторым данным, влюбленные стали жить вместе.

До недавнего времени Павел Прилучный с супругой, актрисой Агатой Муцениеце, их двумя детьми и домашними животными жили в большом загородном доме. Например, не так давно именно в нем Агата давала интервью Лауре Джугелия вскоре после объявления о расставании.

Недавно пара оформила развод. Сейчас Агата Муцениеце с детьми живет в квартире в Москве. Зато загородный дом, в котором остался Павел Прилучный, недолго был без твердой женской руки. Говорят, в коттедж переехала его новая возлюбленная, популярная актриса, звезда комедийного сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович.

Соседи уже поделились своими впечатлениями относительно новой пассии Павла Прилучного. По их мнению, Мирослава, несмотря на ангельскую внешность, скромностью не отличается. Так, соседи слышали, как артистка достаточно громко говорила домработнице Павла Прилучного: "Я тут хозяйка!"

"Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет", – рассказал житель загородного поселка, где обитает Павел Прилучный. Мирослава Карпович, как говорят, уже перевезла в дом возлюбленного все свои вещи. "Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так", – отметил сосед артиста.

Напомним, что Агата Муцениеце в апреле покинула особняк, причем сделала это весьма спешно. Супруги вместе проводили карантин, который ввели из-за коронавирусной пандемии. Однако в какой-то момент отношения Павла и Агаты накалились до предела.

Муцениеце обнародовала в Сети видео, в котором рассказала, что Прилучный выгнал из дома. "Он довел детей до слез, поднял на меня руку. Пишу с телефона мамы, так как мой телефон Павел выкинул. Если я не скажу это сейчас, все замолчится. Мне надоело прикрывать его зад, он уже десять дней не просыхает, пьет в немеренных количествах", – пожаловалась еле сдерживающая слезы актриса.