"Хочется крикнуть": у доведенной Карпович сдали нервы из-за давления общественности

Звезда "Папиных дочек" резко стала главной разлучницей российского шоу-бизнеса. Мирославу Карпович обвинили не только в том, что она разрушила брак Павла Прилучного, но и осудили за то, что актриса уехала отдыхать в Крым со своим коллегой по цеху. Нервы Карпович уже на пределе.

Уже вторую неделю СМИ и пользователи социальных сетей активно обсуждают личную жизнь Мирославы Карпович. Проведя несколько расследований, журналисты заявили, что вычислили актрису и готовы рассекретить имя новой пассии Павла Прилучного. По словам поклонников артиста, Павел недолго горевал из-за разрыва с Агатой Муцениеце и практически сразу обратил свое внимание на молодую девушку.

Несмотря на то, что основное количество негативных комментариев свалилось на "Инстаграм" Прилучного, Мирославе Карпович тоже знатно досталось. Подписчики социальной сети предположили, что актриса сама поспешила "запрыгнуть в последний вагон и скрасить одиночество Павла". Сейчас молодые коллеги вместе отдыхают в Ялте.

Близкие знакомые актеров официально заявляли, что пара уже встречается около четырех месяцев. А перед отъездом на российский курорт Прилучный даже познакомил новую спутницу со своими друзьями. Стоит отметить, что Мирослава делает все возможное, чтобы понравиться семье Павла и не чувствовать себя в ней чужой. Карпович проводит много времени с детьми актера – семилетним Тимофеем и четырехлетней Мией.

Конечно же, все было бы прекрасно, если бы не назойливые комментаторы. Ведь всегда найдутся те, кто готов раскритиковать звезду на ровном месте. Из-за сильного давления общественности у Мирославы сдали нервы. Карпович опубликовала в личном блоге картинку, которая емко описала все ее чувства от происходящего беспредела.

"Иногда хочется крикнуть сплетницам: дайте сюда сценарий, а то я не знаю, что мне делать", – гласили строчки в "Инстаграм".

Сам же Павел Прилучный давно решил, что комментировать новый роман он не собирается и отвечать на вопросы поклонников, при всем уважении к ним, не будет.