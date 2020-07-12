Ушла в отрыв: Муцениеце сходит с ума после развода с Прилучным

На личной странице Агаты Муцениеце появилось странное видео, на котором исхудавшая актриса прыгает в бикини в бассейн. Поклонники девушки уже давным-давно заподозрили что-то неладное и начали переживать за психическое состояние Агаты. Кто-то даже предположил, что актриса "ушла в отрыв", надеясь, что таким образом получится забыть громкий разрыв с Павлом Прилучным.

Теперь в личном блоге Муцениеце каждый день мелькают новые инстаграм-истории, на которых отчетливо видно, как девушка проводит свободное время. Пока экс-супруг выполняет отцовский долг и отдыхает с детьми в Крыму, актриса зажигает с подругами в столичных барах и нежится на городском пляже.

Ярые поклонники Агаты Муцениеце заметили, что девушка, пытаясь привести себя в форму, немного перестаралась. По словам подписчиков, помимо того, что девушка сменила имидж и стала одеваться более ярко и раскованно, актриса очень сильно исхудала. Остается только гадать, из-за чего Агата сбросила несколько килограммов. То ли это стресс от бракоразводного процесса сказался на внешнем виде актрисы, то ли это еще один способ стать более привлекательной для мужчин.

После того, как Муцениеце опубликовала провокационное видео, все вопросы подписчиков сразу же отпали, и посыпались тонны лестных комментариев.

"Ваши аппетитные бедра видно издалека. Павел дурак, раз отказался от такого", – посетовали на актера поклонники Агаты.

Сама же актриса не стала отвечать на высказывания многочисленной аудитории, а просто продолжила публиковать смешные ролики и делиться активной жизнью. Благодаря "Инстаграм" все могут наблюдать за обновленной Агатой: плоский животик, осиная талия и шикарные бедра мелькают в каждом кадре звезды. Разве не мечта?