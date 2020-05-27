Барановская заговорила о встречах с Аршавиным: Есть три серьезных повода

Телеведущая заявила, что недавно у нее закончился роман – он продлился два с половиной года. Возлюбленный был не из мира шоу-бизнеса, однако их пути разошлись. Юлия Барановская подчеркнула, что никто не разбивал ей сердце, просто "так случилось". Как отметила девушка, она только после штампа в паспорте расскажет о своем избраннике.
После разрыва с Андреем Аршавиным знаменитость ведет скрытный образ жизни, в отличие от своего звездного бывшего мужа. Футболист успел жениться и развестись, да и не скрывает многочисленные романы.
При этом спортсмен старается сократить расходы на детей, которых у него четверо. Трое из них появились в союзе с Барановской. Девушка отметила, что ее бывшего мужа нельзя назвать примерным отцом.
Футболист почти не общается с детьми. За шесть с половиной лет он виделся с Юлей и малышами всего один раз. "Это чудовищно, я считаю. Я делала много шагов тогда, но игра в одни ворота прекращается же когда-то..." – говорит знаменитость.
"Имея троих детей и три серьезных повода в год – это как минимум дни рождения твоих детей, – не встретиться? Это странно", – уверена Барановская.
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