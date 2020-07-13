Мать высказалась о похищении Бузовой: Она написала мне СМС

На прошлой неделе видеоролик с похищением Ольги Бузовой встревожил фанатов не на шутку. Что произошло с телеведущей, до сих пор не известно.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как поздно вечером перед переходившей дорогу Ольгой Бузовой остановилась машина. Из нее выбежали неизвестные, надели на голову телеведущей мешок и затолкали ее в багажник. Ролик оборвался на фрагменте, когда очевидцы вызвались помочь поп-диве.

После этого ведущая "Дома-2" перестала выходить на связь. На следующий день Ольга записала видео. Она возмутилась недостоверностью данных в СМИ. Что случилось на самом деле, Бузова не рассказала и лишь отметила, что испытала настоящий стресс.

Журналисты решили поинтересоваться у матери певицы, знает ли она о произошедшем. Ирина Александровна оказалась не в курсе.

"Я ее не дергаю. Думаю, если бы что-то было совсем... Как говорится, плохие новости быстро приходят. Ольга написала мне СМС. Я знаю, что она отдыхает", – сказала мать телеведущей.

Ольга Бузова пообещала раскрыть все карты в понедельник, 13 июля. Телеведущая уверена, что общественность будет удивлена.