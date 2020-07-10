"Вы все будете удивлены": Бузова вышла на связь после похищения

Накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент похищения Ольги Бузовой. Телеведущая шла по ночной улице, находясь в компании высокого мужчины. Внезапно перед знаменитостью остановилась машина, из которой выбежали неизвестные.
Они надели на голову Ольги мешок и силой положили в багажник. Снимающие на телефон люди в последний момент кинулись на помощь к ведущей "Дома-2". На этом видео заканчивается.
Прокомментировал произошедшее возлюбленный Бузовой Давид Манукян. Молодой человек многозначительно сказал: "Ну... Возможно, да, похитили".
Спустя почти сутки к общественности обратилась сама телеведущая с помощью своего инстаграм-аккаунта. Ольга призналась, что испытала настоящий стресс, но отметила – сейчас с ней все хорошо.
Также знаменитость разозлилась из-за того, что журналисты неправильно преподнесли информацию и заявила, что всю правду можно узнать только у нее. Телеведущая не стала рассказывать, на самом ли деле произошло похищение. Опровергать новость Бузова тоже не спешит.
Ольга пообещала раскрыть подробности в ближайшее время. "Что происходило, я пока вам не могут сказать, я просто к этому не готова. Я сообщу вам об этом в понедельник, но я уверяют вас, что вы все будете очень удивлены", – закончила она.
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