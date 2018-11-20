Ласкающая себя на сцене Бузова вызвала оторопь

18 ноября Ольга Бузова закатила грандиозный сольный концерт в "Крокус Сити холле". Поющая ведущая готовилась к представлению два с половиной месяца и, по некоторой информации, потратила на него 30 миллионов рублей. Однако не все зрители сочли, что траты окупились. Многих смутило поведение Ольги, которая прыгала перед народом в крайне откровенных нарядах и раздвигала ноги в сомнительных танцах, толкающие зрителей на определенные ассоциации.
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