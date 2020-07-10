"Жениться собирается": Манукяна назвали причастным к похищению Бузовой

В Сети появилась шокирующая видеозапись с участием телеведущей. Неизвестные напали на Ольгу Бузову и ее друга в центре столицы. Один из злоумышленников набросил на голову звезды мешок, после чего поднял ее и отнес в машину. Прохожие бросились на помощь певице.
После происшествия телеведущая перестала выходить на связь в социальных сетях, чем напугала поклонников. Они надеются, что таким образом Бузова решила разыграть подписчиков. "Пусть это будет пранком, пожалуйста", – написал один из неравнодушных пользователей.
Журналисты "Русского радио" попросили возлюбленного знаменитости Давида Манукяна прокомментировать инцидент. В эфире программы "Русские перцы" блогер растерялся. Ему было нечего сказать ведущим. "Ну... Возможно, да, похитили", – коротко ответил он.
Слова ухажера Ольги Бузовой озадачили пользователей Сети. Некоторые поклонники предположили, что артистку могли украсть друзья Давида Манукяна. "Он жениться собирается", "Это традиция такая – воровать невесту", "Предложение хочет делать", – поделились мыслями комментаторы.
Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются около года. Певица и блогер познакомились на съемках клипа "Лайкер" и с тех пор не расставались. Влюбленные регулярно публикуют в социальных сетях совместные снимки. Поклонники с нетерпением ждут, когда звезды узаконят отношения.
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