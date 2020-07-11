Тимати решил написать книгу о своей жизни

Карьеру он начал еще будучи подростком. Парень увлекся хип-хопом после поездки с семьей в США. Интерес к американской музыке свел его с другим молодым исполнителем – Кириллом Толмацким (Децл). Вместе ребята записали хит под названием "Вечеринка", который до сих пор греет сердца детей 90-х.
Следующим поворотным этапом в жизни Тимати стало участие в "Фабрике звезд". Там молодой человек творил в команде единомышленников, которые входили в группу "Банда".
В настоящее время рэпер занимается сольной карьерой и заодно помогает встать на ноги другим артистам. Лейбл Black Star под руководством Тимати помог взойти на музыкальный Олимп таким ребятам, как Егор Крид, L'One, Клава Кока.
Накануне успешный рэпер опубликовал в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта снимки, на которых запечатлен со знаковыми артистами современного шоу-бизнеса. Подборку архивных фото звезда подытожила многообещающе: заявила, что обо всем этом напишет книгу.
Также артист отметил, что у него уже есть и рабочее название будущего бестселлера: "Я, Гусейн Гасанов". Правда, скорее всего, таким образом Тимати решил подшутить над своим другом, блогером и автором ютуб-канала "Дневник хача". Парень в честь 27-летия выпустил документальный фильм о себе, пафосно назвав его именно так, как указал рэпер.
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