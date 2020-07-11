Увлекшийся Карпович Прилучный потерял своего малыша

Павел Прилучный продолжает проводить совместный отдых со своей новой избранницей Мирославой Карпович в Крыму. За это время с актером приключилась неприятная история.

Развод Прилучного и Муцениеце вступит в законную силу 15 июля. При этом звезда сериала "Мажор" не теряет времени даром и во всю налаживает свою личную жизнь.

Папарацци то и дело публикуют фото Прилучного и Карпович с их совместного отдыха в Крыму. Судя по опубликованным кадрам, новая избранница нашла общий язык с детьми Павла.

Журналистам стало известно, что Прилучный настолько увлекся фотосессией с Карпович, что потерял своего домашнего питомца. Актер даже объявил награду за помощь в поиске малыша в размере 50 тысяч рублей.

В итоге пса Тора удалось найти по чистой случайности. Обнаружившая пропавшую собаку Елена Еркина связалась с Агатой Муцениеце, чтобы та передала данные бывшему мужу. Актриса смогла дозвониться Прилучному только через полтора часа.

Благодаря оперативной реакции Муцениеце Тора смогли передать Прилучному. Сейчас пес в целости и сохранности находится вместе с хозяином.

Напомним, что бракоразводный процесс Прилучного и Муцениеце находится в активной фазе. Брак артистов трудно назвать счастливым, поскольку в нем имели место домашнее насилией, ссоры и алкоголизм.