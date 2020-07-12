"Ударился о дно": Тамара Семина высказалась о погибшем курьере Сергее Захарове

Звезда советского кино искренне не понимает, почему родственники мужчины, погибшего в ДТП в центре Москвы, так негативно относятся к актеру Михаилу Ефремову. По словам Тамары Семиной, народный артист России уже сделал все возможное, чтобы высказать свое уважение семье Захарова.

Знаменитая героиня фильма "Вечный зов" места себе не находит после случившегося ДТП в центре Москвы. Дело в том, что Тамара Семина давным-давно знакома со своим коллегой по цеху и прекрасно понимает, насколько тяжелый период сейчас переживает актер.

Советская актриса напомнила окружающим, что Михаил Ефремов себя всячески корит и "казнит этими мыслями". Мужчина просил работников полиции арестовать его и упечь за решетку, Тамара Семина уверена, что это последняя стадия критического состояния.

Еще больше актриса не понимает поведение второй стороны конфликта. С Михаилом Олеговичем все уже понятно – пока не разрешится это дело, артист не успокоится, в то время, как семья погибшего курьера разыгрывает целые спектакли на могиле своего родственника.

"Вечная память ни в чем не повинному человеку. Но зачем они венки от Ефремова выбрасывают, помощь не принимают? Очень жаль, что все так случилось", – публично заявила Татьяна Семина.

Напомним, 8 июня стало роковым для Михаила Ефремова. Актер в нетрезвом состоянии выехал на своем автомобиле на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. В результате столкновения пострадавший водитель через несколько часов скончался в больнице.

Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков.