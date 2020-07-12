"Ударился о дно": Тамара Семина высказалась о погибшем курьере Сергее Захарове

Знаменитая героиня фильма "Вечный зов" места себе не находит после случившегося ДТП в центре Москвы. Дело в том, что Тамара Семина давным-давно знакома со своим коллегой по цеху и прекрасно понимает, насколько тяжелый период сейчас переживает актер.
Советская актриса напомнила окружающим, что Михаил Ефремов себя всячески корит и "казнит этими мыслями". Мужчина просил работников полиции арестовать его и упечь за решетку, Тамара Семина уверена, что это последняя стадия критического состояния.
Еще больше актриса не понимает поведение второй стороны конфликта. С Михаилом Олеговичем все уже понятно – пока не разрешится это дело, артист не успокоится, в то время, как семья погибшего курьера разыгрывает целые спектакли на могиле своего родственника.
"Вечная память ни в чем не повинному человеку. Но зачем они венки от Ефремова выбрасывают, помощь не принимают? Очень жаль, что все так случилось", – публично заявила Татьяна Семина.
Напомним, 8 июня стало роковым для Михаила Ефремова. Актер в нетрезвом состоянии выехал на своем автомобиле на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. В результате столкновения пострадавший водитель через несколько часов скончался в больнице.
Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков.
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