"Глупая комедия": критик Пугачевой разнес Алибасова в пух и прах

Состояние Бари Алибасова оставляет желать лучшего, рассказывает его сын в последнее время. Продюсер будет невменяемым всю жизнь. Но многие не верят в произошедшее и в очередной раз обвиняют артиста в грязном пиаре.

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