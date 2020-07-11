"Глупая комедия": критик Пугачевой разнес Алибасова в пух и прах

Согласно последним новостям, Бари Алибасов сейчас находится в психиатрической больнице. Он отравился некачественным алкоголем, из-за чего нарушилась работа коры головного мозга. Продюсера навещает только сын, который периодически общается с прессой.
Музыкальный критик Сергей Соседов, который известен своими едкими высказываниями в адрес Аллы Пугачевой, считает, что очередная история Алибасова – это спектакль. По ему мнению, происходящее выглядит "придурковато и неадекватно".
Недавно критик принимал участие в съемках передачи, выпуск которой был посвящен Бари Каримовичу. Соседов остался в ужасе от увиденных видео. На кадрах было видно, как продюсер выставил живот, который начал лизать другой мужчина. "Это просто неприлично!", – восклицает Сергей.
Критик уверен – скоро снимут передачу про чудесное исцеление Алибасова. Так или иначе, Продюсеру группы "На-На" никто не верит после истории с отравлением средством для прочистки труб. Да и сын музыканта слишком переигрывает, считает Соседов.
"Бари-младший вообще не совсем неадекватен. Подошел к эксперту-врачу, который сидел в студии, чуть не плюнул в него! Это ужасно, неприлично, непристойно и просто жутко. Глупая комедия, черный пиар", – заключил Сергей.
Напомним, недавно о произошедшем высказалась жена Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина. Она с нетерпением ждет встречи в супругом, поскольку необходимо обсудить квартирный вопрос, который мучает все семейство уже долгое время.
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