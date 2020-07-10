"Испытываю легкий стыд": ведущий "Дома-2" Кадони сознался в ошибках молодости

Звезда шоу "Дом-2" Влад Кадони предался воспоминаниям. Он признался, что в юности у него был очень жесткий и дерзкий характер.

Эпатажный ведущий шоу "Дом-2" всегда отличался непростым характером. Он может поставить оппонента на место, причем делает это, как правило, в резкой форме. Сейчас Влад Кадони стал более лояльным к окружающим, а вот в молодости ему лучше было не попадаться.

В своем инстаграм-аккаунте шоумен рассказал, что чувствует, просматривая свои архивные фото. "Я испытываю легкий стыд и какое-то необъяснимое волнение. И кураж!!! Множество ошибок было совершено, множество поступков, но, черт возьми, я собой доволен!" – высказался ведущий шоу "Дом-2". Он добавил, что это только начало.



По словам Влада Кадони, в юности у него было гонора – "мама не горюй". Самое интересное для него в жизни – это смотреть, как меняются люди.

Напомним, что Влад Кадони пришел в шоу "Дом-2" как участник в 2009 году. Пробовал строить отношения с Нелли Ермолаевой, Инной Воловичевой и Маргаритой Агибаловой. Через некоторое время он покинул проект, но в 2015 году вернулся на телестройку в качестве ведущего.