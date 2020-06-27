Влад Кадони в прямом эфире "наехал" на участников шоу "Дом-2"

В очередной раз ведущий шоу "Дом-2" не сдержал своих эмоций и агрессивно высказался в адрес участников проекта в прямом эфире. Уже давно стало известно, что Влад Кадони совершенно не умеет контролировать свои эмоции и часто ставит участников "Дома-2" в неловкое положение.

Ведущий "Дома-2" Влад Кадони не привык отмалчиваться и скрывать свою точку зрения. Участники проекта отмечают, что на каждой съемке возникают конфликтные ситуации, связанные со звездой. Влад Кадони предпочитает в достаточно грубой и жесткой форме объяснять обитателям телестройки, что они не правы.

На этот раз неприятная ситуация произошла из-за "глупости" одного из местных жителей. По словам Влада Кадони, он просто хотел донести до участника "Дома-2", что его поступок заслуживает негативной оценки. Однако через несколько дней телеведущий оправдался за свою неконструктивную критику и заверил, что уважительно относится ко всем обитателям телестройки.

"Никто из участников не сделал мне лично ничего плохого, поэтому мне не за что их ненавидеть или не любить. Когда они переходят грань, я в жесткой форме даю понять, что меня это не устраивает, на этом все конфликты заканчиваются. Не судите по моей манере о моем личном отношении", – откровенно признался Влад Кадони в своем Инстаграме.

Стоит отметить, что не только участники шоу "Дом-2" считают телеведущего острым на язык. Влад Кадони предпочитает отпускать колкости и дерзкие шутки в адрес своей коллеги – Ольги Бузовой. В одном из интервью звезда рассказала об их отношениях на съемочной площадке. Несмотря на то, что Кадони умеет оказывать знаки внимания и преподносит телеведущей шикарные букеты, вспыльчивый характерпериодически выставляет его не в лучшем свете.

За время существования проекта "Дом-2" у Ольги Бузовой и Влада Кадони сложились теплые отношения. Коллеги часто шутят о том, что если не найдут себе достойных партнеров, то придется им пожениться и завести ребенка. Напомним, что во всем коллективе шоу "Дома-2" только ведущие все еще остаются бездетными. Поэтому Кадони и предложил Ольге объединиться и завести общего ребенка, если до 40 лет ни у кого из них так и не появятся звездные наследники.