Ведущий "Дома-2" Влад Кадони рассказал о новой избраннице: Поиск увенчался успехом

Влад Кадони не так давно расстался с возлюбленной. В течение нескольких месяцев телеведущий пытался построить отношения с участницей "Дома-2" Ксенией Шаповал.

Девушка заявила, что именно она виновата в разрыве, однако сделать ничего уже нельзя. Детали конфликта пара не разглашает. Участник "Битвы экстрасенсов" еще в начале отношений с красавицей с телестройки сомневался в успехе, однако доверился судьбе.

И вот теперь Влад Кадони заявил, что встретил новую даму сердца. Имя избранницы ведущий шоу "Дом-2" не разглашает, однако отмечает, что пассия никак не связана с программой. "Поиск увенчался успехом", – шутит знаменитость.

Он попросил поклонников не судить о его личной жизни по соцсетям, так как сюда транслируется далеко не все. Конечно, подписчики сразу стали гадать, кто же она – таинственная возлюбленная Влада Кадони. Пока что девушку вычислить не удалось.

Напомним, одно время ведущему шоу "Дом-2" приписывали бурный роман с коллегой. Маг уж больно тесно общался с Ольгой Орловой. Однако девушка разочаровала поклонников, заявив, что они просто хорошие друзья.

Влад Кадони – старший сын Елены Голуновой, которая называет себя сибирской ведьмой. Колдунья участвовала в "Битве экстрасенсов" и вошла в финал 13-го сезона телешоу. Именно от матери телеведущий унаследовал способности к ясновидению.