"Человек со странностями": Сафоронов считает попавшего в психушку Алибасова обманщиком

Недавно стало известно, что состояние Бари Алибасова ухудшилось. Поведение продюсера группы "На-На" стало крайне странным, поэтому его отправили в психиатрическую больницу. Далеко не все верят в произошедшее, ведь в прошлом году музыкант всех обманул.

Летом 2019 года Бари Алибасов попал в больницу. Артист якобы по ошибке выпил средство для чистки труб "Крот", приняв бутылку за емкость с соком. На удивление общественности, музыкант быстро поправился и принялся обвинять компанию-производителя "Крота".

Однако на одном из телешоу Бари Каримовича разоблачили – история с отравлением оказалась ложью. Продюсеру ничего не оставалось, как признаться в грязном пиаре. Такой спектакль повлиял на репутацию артиста.

Поэтому и теперь ему не многие верят. Сын Алибасова рассказал, что здоровье его отца резко ухудшилось этой весной, поэтому он был вынужден отправить родителя в больницу. Но там нестабильное состояние артиста вызвало опасение, и поэтому его отвезли в психиатрическую клинику.

Такая загадочность насторожила Никаса Сафронова. Живописец уверен – Алибасов в очередной раз привлекает к себе внимание не совсем нормальным способом. Сафронов понимает, как продюсеру нужен пиар, но нужно знать меру, потому что когда на самом деле потребуется помощь, никто не отзовется.

"Он – человек со своими странностями, но уж точно не сумасшедший <...> Понятно, что он – профессиональный шоумен и для поддержания своего имиджа ему нужны шумные процессы. Мы все уже давно знаем его как человека с авантюрным характером", – отметил Никас.

Не верит Сафронов и в бескорыстный союз Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Художник не понимает, зачем артистке в таком возрасте выходить замуж, тем более за столь скандального человека.