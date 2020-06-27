Сын зарабатывает на болезни отправленного в психбольницу Алибасова

Сначала Бари Алибасов проходил лечение в обычной больнице. Однако недавно продюсера группы "На-На" из-за его нестабильного состояния отвезли в психиатрическую клинику. Рядом с ним находится только сын.

В этом месяце Бари Алибасов шокировал своим внезапным исчезновением. Помощник продюсера забил тревогу – случилось что-то серьезное. Позже выяснилось, что здоровье артиста оставляло желать лучшего, поэтому сын отправил Бари Каримовича в больницу.

Еще до госпитализации Алибасов говорил, что принимает лекарства. Препараты ему назначил врач после отравления жидкостью для прочистки труб. Но соседи неоднократно видели музыканта в нетрезвом состоянии. Вероятно, именно из-за смеси лекарств и алкоголя он оказался в больнице.

Журналисты из "Комсомольской правды" позвонили сыну артиста. "Я до понедельника комментировать ничего не стану!", – сказал сын Бари Каримовича во время телефонного разговора. Представители СМИ сделали вывод: наследник музыканта уже побеседовал с каким-то изданием и теперь дожидается выхода интервью, чтобы получить гонорар.

Узнать о состоянии здоровья Алибасова журналистам не удалось и у солиста группы "На-На" Владимира Политова. Во время беседы он сообщил, что не навещает музыканта – лишь Алибасов-младший контролирует его состояние.