"Все телефоны выключены": Алибасов перестал выходить на связь после помещения в психбольницу

На днях знаменитого продюсера группы "На-На" отправили в психиатрическую лечебницу. До этого его неоднократно видели в нетрезвом состоянии.

Бари Алибасов принимал лекарства задолго до попадания в больницу. Врачи назначили ему препараты после того, как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По всей видимости, к госпитализации привело употребление алкоголя на фоне медикаментозного лечения.

Известно, что последние несколько дней Алибасов проходил лечение в одной из столичных клиник. Однако его нестабильное состояние обеспокоило врачей, которые решили после очередного осмотра отправить продюсера в руки психиатров. В настоящее время рядом с артистом находится только его сын. Но он отказался давать какие-либо комментарии о состоянии отца в ближайшие дни.

Внезапное исчезновение Бари Алибасова не на шутку встревожило его супругу – актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Как рассказала адвокат артистки, Алибасов уже три недели не выходит на связь.

"Все телефоны Бари Каримовича выключены: никакой возможности дозвониться нет", – сказала юрист.



А после слов сына артиста о том, что режим отца не предполагает общения по телефону, у представителей его супруги возникло опасение, что Бари Алибасова удерживают в лечебнице против его воли.Юрист Федосеевой-Шукшиной также заявила, что если Алибасов не выйдет на связь в течение следующей недели, они, возможно, обратятся в правоохранительные органы по факту пропажи человека.

Стоит отметить, что ранее между Бари Алибасовым и его супругой произошел конфликт из-за того, что продюсер переписал ее квартиру в Новой Москве на одного из своих помощников. Заподозрив обман, Лидия Федосеева-Шукшина потребовала вернуть ей недвижимость.



