Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Суббота
27 июня
Лента новостей
12:54
В Раде рассказали о тайном соглашении по сокращению численности украинцев
12:52
"Его заживо похоронили": Харатьян рассказал о происходящем с Ефремовым
12:44
"С завтрашнего дня ухожу в запой": коронавирус довел Максима Виторгана
12:41
Обозвавший гусыней Аллегрову Соседов обеспокоен исчезновением певицы: "Где она? Что с ней?"
12:19
"Все телефоны выключены": Алибасов перестал выходить на связь после помещения в психбольницу
11:58
"С днюхой, сынок!": в семье Иосифа Пригожина и Валерии пополнение
11:58
София Ротару потерпела убытки в 42 миллиона рублей
11:24
Пелагея получит от Телегина алименты в огромном размере
10:55
"Мы вас не узнали": Пугачева появилась в серебристых обтягивающих леггинсах
10:47
Сын зарабатывает на болезни отправленного в психбольницу Алибасова
10:35
В Минтруде назвали причину отказа от выплат на детей 16 и 17 лет
09:00
Активист антиядерного движения стала сторонником атомной энергетики
08:02
Оголившийся Лазарев восхитил поклонниц
06:03
"Не выдержала": Наталья Штурм сделала признание
04:01
"Учатся летать": Киркоров показал на видео тренировку детей
02:00
Семенович возмутила народ странным фото
00:08
Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 июня 2020 года
22:03
"Я была созависимой от него": бывшая жена оставила Кержакову все имущество
22:02
Лукашенко о ситуации в Белоруссии перед выборами: Революции не будет
21:30
"Хороший поцелуй все поправит": Муцениеце призналась в любви к Прилучному
20:53
Хирург высказался о пластической операции Собчак
20:11
Пухлые губы изуродовали красавицу Наташу Королеву
19:41
Успенская боится за состояние Ефремова: "Он мечтал бы оказаться на месте погибшего"
19:13
Айза Анохина взбесилась из-за странного поведения бывшего мужа
18:42
Зеленский выступил с заявлением о присоединении Крыма
18:17
Пять новых турецких сериалов о любви летнего сезона 2020
18:10
Избранник Бузовой готов сниматься в фильмах для взрослых
18:07
В Британии произошла резня
17:32
"Жил в моей квартире": Овсиенко рассказала о связи с Николаевым
17:15
Родственники погибшего в ДТП водителя требуют от Ефремова космическую сумму
17:08
Президент Сербии после парада Победы в Москве заговорил о вступлении в ЕС
17:04
После ливня во Владивостоке произошел потоп
16:57
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
16:40
Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову
16:39
Популярный израильский сериал "Уличное правосудие" адаптируют для НТВ
16:23
На певицу Navka напали
15:59
Переживший крупную аварию Горонок из сериала "Улицы разбитых фонарей" о Ефремове: Пьяному море было по колено
15:57
Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии
15:55
Путин: Эпидемия коронавируса в России отступает
15:46
Садальский вспомнил отношение Полищук к собственной внешности: эффектная, но не красивая
15:22
ТНТ анонсировал дату старта американского драматического сериала "Это мы"
15:12
Звезда фильма "Экипаж" Акулова еле сводит концы с концами
14:57
"Подходят друг другу": не успевшую развестись Муцениеце сняли с известным певцом
14:43
Участковый помог Наталье Рудовой отправить поклонника в психушку
14:42
Отдай все: Телегин намерен после развода пустить Пелагею по миру
14:35
Россию обвинили в расизме при проведении парада Победы в Москве
14:31
53-летняя Овсиенко готовится стать матерью
14:02
Кот Матроскин из "Простоквашино" перестал быть полосатым
13:52
В Минтрансе назвали срок открытия международного авиасообщения
13:42
Российский онколог сообщил о способности подсолнечного масла вызвать рак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тяжелейшие травмы: врачи спасают переломанную Собчак
Россию обвинили в расизме при проведении парада Победы в Москве
Отдай все: Телегин намерен после развода пустить Пелагею по миру
Эксперт объяснил поспешный отъезд Лукашенко из Москвы после парада Победы
Подробности прощания: Шуру похоронят в шикарном белом гробу за 400 тысяч
Лолита выгоняет бывшего мужа из квартиры через суд
Шоу-бизнес

"Все телефоны выключены": Алибасов перестал выходить на связь после помещения в психбольницу

Бари Алибасов. Фото: АГН Москва/Global Look Press/ www.globallookpress.com
На днях знаменитого продюсера группы "На-На" отправили в психиатрическую лечебницу. До этого его неоднократно видели в нетрезвом состоянии.
прочитано 550 раз

Бари Алибасов принимал лекарства задолго до попадания в больницу. Врачи назначили ему препараты после того, как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. По всей видимости, к госпитализации привело употребление алкоголя на фоне медикаментозного лечения.

ПО ТЕМЕ

Сын зарабатывает на болезни отправленного в психбольницу Алибасова

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Известно, что последние несколько дней Алибасов проходил лечение в одной из столичных клиник. Однако его нестабильное состояние обеспокоило врачей, которые решили после очередного осмотра отправить продюсера в руки психиатров. В настоящее время рядом с артистом находится только его сын. Но он отказался давать какие-либо комментарии о состоянии отца в ближайшие дни.

Внезапное исчезновение Бари Алибасова не на шутку встревожило его супругу – актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Как рассказала адвокат артистки, Алибасов уже три недели не выходит на связь.

"Все телефоны Бари Каримовича выключены: никакой возможности дозвониться нет", – сказала юрист.

А после слов сына артиста о том, что режим отца не предполагает общения по телефону, у представителей его супруги возникло опасение, что Бари Алибасова удерживают в лечебнице против его воли.Юрист Федосеевой-Шукшиной также заявила, что если Алибасов не выйдет на связь в течение следующей недели, они, возможно, обратятся в правоохранительные органы по факту пропажи человека.

Стоит отметить, что ранее между Бари Алибасовым и его супругой произошел конфликт из-за того, что продюсер переписал ее квартиру в Новой Москве на одного из своих помощников. Заподозрив обман, Лидия Федосеева-Шукшина потребовала вернуть ей недвижимость.


Автор: 27 июня 2020, 12:19 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко о ситуации в Белоруссии перед выборами: Революции не будет
Президент Сербии после парада Победы в Москве заговорил о вступлении в ЕС
Лукашенко перед выборами заявил о желании измененить Конституцию Белоруссии
Стало известно о подарке Лукашенко на параде Победы в Москве

Шоу-бизнес

"Хороший поцелуй все поправит": Муцениеце призналась в любви к Прилучному
Хирург высказался о пластической операции Собчак
Пухлые губы изуродовали красавицу Наташу Королеву
Успенская боится за состояние Ефремова: "Он мечтал бы оказаться на месте погибшего"

Проишествия

Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания
Расстрелявший семью на севере Москвы был связан с неонацистами

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

"Мы вас не узнали": Пугачева появилась в серебристых обтягивающих леггинсах

Личный фотограф примадонны показал архивные фото
Шоу-бизнес

Сын зарабатывает на болезни отправленного в психбольницу Алибасова

Продюсер проходит лечение
Шоу-бизнес

София Ротару потерпела убытки в 42 миллиона рублей

Всему виной – коронавирус
Шоу-бизнес

"С днюхой, сынок!": в семье Иосифа Пригожина и Валерии пополнение

Композитор публично заявил, что вчера у его "нового" сына был день рождения

Гороскоп

Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня
После кольцевого солнечного затмения 21 июня грядут большие перемены в жизни людей
Гороскоп на выходные, 20-21 июня 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 июня 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+