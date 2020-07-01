Истощена: всплыли ужасающие данные о зараженной коронавирусом Цой

Известие о заражении Аниты Цой COVID-19 стало громом среди ясного неба. Теперь появились еще одни тревожные новости о здоровье звезды.

В конце июня текущего года стало известно о том, что Анита Цой была заражена коронавирусной инфекцией. Поклонники всерьез встревожились по поводу здоровья кумира.

Лечение звезды может быть осложнено тем, что она сама подвергла себя риску. Дело в том, что недавно Анита Цой села на очень строгую диету, которую ей прописал некий корейский диетолог.

Певица ограничила себя в потреблении сладкого, вредной пищи из ресторанов вредного питания и сухофруктов. Более того, привычные порции пищи Цой пришлось также значительно сократить.

Осведомленные люди бьют тревогу, поскольку здоровье отечественной знаменитости и ранее было трудно назвать идеальным. Чего стоит лишь тот факт, что пару лет назад Цой удалили желчный пузырь.

Не нужно быть квалифицированным медиком, чтобы признать, что любая диета является ощутимым стрессом даже для крепкого организма. Теперь к лечению Цой придется применить особый подход. Нет сомнений, что сама звезда подойдет к этому вопросу с максимальной ответственностью.