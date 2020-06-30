Молитесь за нее: врачи спасают инфицированную Аниту Цой

В последние дни жизнь в социальных сетях Аниты Цой буквально замерла. Привыкшие к ежедневным постам поклонники звезды обеспокоились ее внезапным исчезновением. Сегодня стало известно, что певица была экстренно доставлена в одну из московских городских больниц с диагнозом COVID-19.
С первых дней пандемии Анита была на передовой мер предосторожности и профилактики коронавируса. И все это только для того, чтобы обезопасить здоровье своих пожилых родителей, которые живут вместе со звездой и относятся к группе риска по этому серьезному заболеванию.
По словам членов семьи, певица провела в жесткой самоизоляции три месяца, требуя от себя и обслуживающего персонала дома неукоснительного соблюдения норм безопасности по COVID-19. Поэтому вопрос о том, каким образом Анита подхватила вирус, остается открытым.
Врачи говорят, что состояние серьезное, но не безнадежное. К счастью, в больнице есть все необходимые медицинские препараты для спасения любимой миллионами певицы. Нам же остается молиться за Аниту...
Напомним, что по состоянию на 30 июня в России выявлено 6693 случая заболевания коронавирусом. 745 заболевших – в Москве.
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