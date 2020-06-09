"Убийца!": Рождественская плюнула в лицо зависимому от алкоголя "скоту" Ефремову

"Какое несчастье принес Михаил Ефремов... Сел пьяным за руль и выехал на встречку. В результате погиб водитель фургончика 43-летний Сергей Захаров", – плачет Екатерина.
"Вот так, на глазах у всех, прекрасный некогда актер постепенно превращался в зависимого от алкоголя скота, а в результате вчера стал убийцей... И эту страшную "роль" ему пришлось сыграть в жизни", – продолжает Рождественская.
Есть у нее вопросы к друзьям, которых Ефремов вез – почему они пустили его за руль в таком невменяемом состоянии?
"Как это страшно – взять и вычеркнуть человеческую жизнь с помощью "друзей". Просто банда преступников!" – плюнула в лицо алкашей-собутыльников Екатерина.
Напомним, сейчас протрезвевший Михаил Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Ему грозит до 12 лет колонии строгого режима. Свою вину артист признал.
Особую тревогу эта ситуация вызывает в театре "Современник", где служит актер-убийца. Спектакли с ним были самыми кассовыми. Но вряд ли Ефремов сможет вернуться на сцену.
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