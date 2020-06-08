Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок

Режим самоизоляции для многих знаменитостей стал поводом окунуться в прошлое. Звезды шоу-бизнеса стали чаще делиться архивными кадрами и ностальгировать по давно прошедшему времени. Например, Игорь Николаев вспомнил детство и опубликовал редкий снимок.

прочитано 704 раза