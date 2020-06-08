Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок

Бабушка Игоря Николаева уже давно ушла из жизни. Композитор очень скучает по родственнице. В день рождения бабушки Акулины музыкант выложил снимок, на котором запечатлен вместе с ней.
На черно-белом снимке, сделанном в 60-х годах прошлого века, можно увидеть, что Игорь Николаев сидит на коленях бабушки и сосредоточенно смотрит в объектив камеры. Рядом также находится мама композитора, которая держит его за руку. "Бабушки давно нет, а тепло осталось в памяти... С днем рождения, баба Лина!" – написал Николаев в своем инстаграм-аккаунте.
Пользователи Сети заметили, что на этом фото Игорь Юрьевич узнаваем даже без привычной шевелюры и усов. Музыканта выдает взгляд. Поклонники отметили – Николаев очень похож на бабушку. "Какая трогательная фотография!", "Светлая память дорогой бабуле", – написали подписчики.
https://www.instagram.com/p/CBKbW3Sgd6c/?utm_source=ig_web_copy_link
Некоторые поняли, что Николаев и его младшая дочь Вероника похожи как две капли воды. А старшая наследница имеет общие черты лица с его мамой. "Вас узнала сразу, вы почти не изменились, а ваша дочь Юля очень похожа на вашу маму на этом фото", – отметила поклонница.
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