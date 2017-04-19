Звездные мажоры собрались в Москве

Dni.Ru выяснили, кто из звездных отпрысков блистал ярче всех на вечеринке золотой молодежи Tatler Teen Party. Приглашения на мероприятие получили только юные представители VIP-семейств, среди которых были дочь Дмитрия Маликова Стеша, сын Игоря Верника Гриша, наследница Татьяны Навки Саша Жулина, дочка Тины Канделаки Мелания Кондрахина, сын Яны Рудковской Николай Батурин и многие другие.

Специально для столичных мажоров организаторы тусовки арендовали целый этаж в элитном торговом центре. Тинейджеры отрывались под хиты рэпера Басты, а затем выбрали короля и королевы Москвы. Обладателями столь лестных титулов стали участница Бала дебютанток 2016 года Елизавета Мамиашвили и сын популярного певца Олега Газманова Филипп.