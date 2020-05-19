Стало известно о похождениях Николаева в самой ужасной сауне Москвы

Почти 13 миллионов просмотров собрало видео "Розово-малиновое вино" на официальном ютуб-канале шоу "Вечерний Ургант". Пародийный фрагмент из передачи с участием Игоря Николаева заставил смеяться многих, однако мало кто знает, что съемки знаменитому артисту дались тяжело.

Два года назад Александр Гудков арендовал сауну для съемок видео, которое потом показали в эфире "Вечернего Урганта". Чтобы сюжет клипа был максимально интересным и неожиданным, шоумен пригласил Игоря Николаева. Артисту пришлось пойти на то, чего он не делал никогда в жизни.

У Николаева была гримерка в номере с кроватью, где обычно проходят интимные встречи. В кадре ему необходимо было появиться в белых линзах, но надеть артист их не смог. На помощь пришел Гудков, который лез своими пальцами в глаза Николаеву. Линзы надевали около 40 минут.

"Это была самая ужасная сауна Москвы. И вот сидим мы на этой кровати с хламидиями в одних халатах... Ему было так больно, что он даже всплакнул в конце", – признался шоумен.

Игорь ничего не видел перед собой, поэтому сниматься пришлось на ощупь. Пережив стресс, артист заставил собравшихся выпить с ним. Он принес бутылку виски и стаканчики. Коллеги не стали отказываться. Гудков опьянел очень быстро и в этом состоянии позже провожал Николаева.

Видео получилось забавным, как и большинство творений Александра. Гудкова называют одним из самых успешных шоуменов в России. А ведь еще в КВН путь ему преграждал Александр Масляков.

Команда "Федор Двинятин", в которой играл Гудков, очень не нравилась Маслякову. Коллектив отличался нестандартным чувством юмора и провокационными шутками. Масляков едва сдерживался, когда Гудков начинал с ним говорить. Именно поэтому в свое время команда не получила чемпионский кубок.