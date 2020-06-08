Престарелый Кончаловский раскрыл секрет брака с Высоцкой после откровений об эротике и порно

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая вместе более 20 лет. Они считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Хотя изначально то и дело ходили слухи о скором расставании, ведь актриса значительно моложе режиссера – аж на 36 лет, мол, вскоре режиссеру-интеллектуалу не о чем будет беседовать с молоденькой артисткой.
Однако время показало, что у артистов нашлись темы для разговоров. А еще – двое общих детей: дочь Мария и сын Петр. Сейчас же Андрей Кончаловский решил раскрыть секрет их долгих отношений. Он решил поднять эту тему в связи с режимом самоизоляции, который ввели из-за коронавирусной инфекции, бушующей в мире.
"Карантин многих поставил в такие условия, когда нужно жить вместе. Круглосуточно, каждый день, много недель подряд. В этой ситуации важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения", – сообщил Андрей Кончаловский, при этом отметив, что это непросто.
Однако режиссер признался, что у него есть одно маленькое правило (это и есть секрет), которое может помочь. "Прощайте быстро, целуйте медленно", – призвал престарелый кинодеятель.
Судя по комментариям в "Инстаграм", поклонники одобрили такой подход. Ранее Андрей Кончаловский поднял другую, не менее животрепещущую тему. Режиссер порассуждал об эротике и порнографии. Он привел такое описание: "Эротика – это описание или изображение сексуального смысла, она требует от тебя включить воображение, фантазию, можно сказать, стать соавтором рассказчика".
Что касается порнографии, то тут все иначе. "Откровенное зрелище сексуального акта действует в лоб на твое восприятие и вызывает скорее животный интерес, убивающий творческое воображение. Что тебе остается? Животная потребность удовлетвориться", – убежден Андрей Кончаловский.
В конце режиссер резюмировал: "Эротика – это искусство. Порнография – это эксплуатация с целью заставить тебя заплатить. И, как любая эксплуатация, она ведет к опустошению".
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