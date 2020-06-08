Эксклюзив Пропуск во время карантина Заворотнюк Новости "Дом-2" Коронавирус

Топ новостей

"Я устала": Вера Брежнева рассказала об уходе
Родители тайно залили могилу Началовой бетоном
"Болтается, как г*** в проруби": Водонаева раскрыла настоящую причину развода Гагариной
"Нужно расстаться цивилизованно": Яна Рудковская сообщила о разводе
"Долгое время не хотел говорить об этом": в семью избранника Бузовой пришла беда
Даша Жукова дала откровенное интервью
партнеры
Понедельник
8 июня
Лента новостей
17:07
Муж Гагариной после сообщений о разводе публично заявил о любви к другой женщине
17:04
Звезда "Папиных дочек" Мельникова рассказала о пережитой депрессии: Новая жизнь с орущим ребенком на руках
17:04
Звезда сериала "Проект "Анна Николаевна" Никита Тарасов об одержимости профессией: Подозреваю отклонение от нормы
17:03
"Сын что-то скрывает": новые данные о пропаже Бари Алибасова
17:01
Гаврилова расцвела после разрыва с Агаларовым
16:51
"Я уже не могла смотреть на себя в зеркало": Клара Новикова рассказала о "болячках"
16:42
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
16:23
Газманов откровенно о разводе: Мы остались людьми
16:20
Престарелый Кончаловский раскрыл секрет брака с Высоцкой после откровений об эротике и порно
16:19
"Отвратительный вкус": Миддлтон в дешевых серьгах разнесли в пух и прах
16:15
У беременной пышки из "Дома-2" после укола посинела и распухла рука
16:08
"Отец!": Кравец с гостинцами рвется в палату к Джигарханяну
15:57
"Убивает все": Онищенко предупредил о побочных эффектах антисептиков
15:42
Принц Гарри пожалел о переезде в США с Меган Маркл
15:38
Поднявший руку на Муцениеце Прилучный оплатил ей лечение в частной клинике
15:11
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
15:03
Сын показал подтянутого Бондарчука на велопрогулке: Проводим оперативные мероприятия
14:54
Избитую мужем до черноты Валерию отказались спасать врачи
14:52
Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке
14:49
На Урале умер надышавшийся газом подросток
14:41
Под Москвой мужчина украл со склада мебель на миллион рублей
14:40
Житель Подмосковья заколол жену ножом в ходе ссоры
14:40
Оскандалившийся Пригожин нашел новый способ заработка: Пойду "бомбить"
14:12
Россиянам разрешили выезжать за границу для учебы, работы или лечения
14:11
Жаривших шашлык на Вечном огне петербуржцев отправили под суд
14:06
Объявлено об отмене режима самоизоляции и пропусков в Москве
13:51
Звезда "Ворониных" Юлия Куварзина и ее дочь вынуждены экономить
13:50
Друг сообщил о состоянии госпитализированного Джигарханяна
13:44
Пострадавший от наводнения Пенкин взмолился о помощи: Это встало мне в 10 миллионов
13:33
"Грязные поступки не прощаю": Тарасова разгромила избивавшего жен Башарова
13:29
Конор Макгрегор объявил об уходе
13:24
"Хватит приукрашивать размеры": участников "Дома-2" заставили вынуть носки из трусов
13:18
Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова осталась недовольна своим внешним видом
12:59
В России хотят ввести минимальный почасовой размер оплаты труда
12:46
Тайный брак: всплыли сенсационные детали личной жизни Кокшенова
12:43
Новые жуткие подробности смерти Юлии Норкиной
12:42
Брат-игумен принял набожного Милоша Биковича в монастыре
12:24
Умер устроивший в Москве стрельбу преступник
12:18
Звезда Comedy Woman ошарашила неожиданным признанием
12:03
Поклонники обсуждают детское фото звезды "Великолепного века" Мерьем Узерли: Кривые зубы
11:53
Шок: Семенович изменилась до неузнаваемости
11:43
"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую
11:31
Екатерина Климова показала дачу в Подмосковье: дом, парник и грядки
11:20
Джигарханян с инсультом в реанимации
11:16
В Петербурге школьники зверски избили ребенка
11:09
Собянин объявил о снятии карантина в Москве: все подробности
10:57
Экс-участник группы "Агата Кристи" разбился в аварии
10:57
Ругань и угрозы: взбешенная Гузеева окрысилась на критиков
10:41
Дочь Марата Башарова обратилась к его экс-женам: Незаслуженно поливают грязью
10:41
Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 8 985 человек
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская ответила за плевок в сторону мертвой жены Норкина
Как Началова: Норкина в гробу выглядела гламурной фотомоделью
Поклонники потеряли Бари Алибасова
Три причины, почему Лукашенко отказался признать российский Крым
"Сердце может не выдержать": врачи спасают узнавшую об умирающем Джигарханяне Цымбалюк-Романовскую
Появились подробности похорон жены ведущего Норкина
Шоу-бизнес
Престарелый Кончаловский раскрыл секрет брака с Высоцкой после откровений об эротике и порно

Престарелый Кончаловский раскрыл секрет брака с Высоцкой после откровений об эротике и порно

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский много лет живет с Юлией Высоцкой. Лишь сейчас известный режиссер решил раскрыть тайну их отношений.
прочитано 794 раза

Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая вместе более 20 лет. Они считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Хотя изначально то и дело ходили слухи о скором расставании, ведь актриса значительно моложе режиссера – аж на 36 лет, мол, вскоре режиссеру-интеллектуалу не о чем будет беседовать с молоденькой артисткой.

ПО ТЕМЕ

"Толстый слой вазелина": Высоцкая решилась на смелый эксперимент и пожалела

"Удивительно гены работают": сын Высоцкой растет копией Михалкова

Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Однако время показало, что у артистов нашлись темы для разговоров. А еще – двое общих детей: дочь Мария и сын Петр. Сейчас же Андрей Кончаловский решил раскрыть секрет их долгих отношений. Он решил поднять эту тему в связи с режимом самоизоляции, который ввели из-за коронавирусной инфекции, бушующей в мире.

"Карантин многих поставил в такие условия, когда нужно жить вместе. Круглосуточно, каждый день, много недель подряд. В этой ситуации важно научиться понимать друг друга, дарить близкому человеку радость и получать радость от общения", – сообщил Андрей Кончаловский, при этом отметив, что это непросто.

Однако режиссер признался, что у него есть одно маленькое правило (это и есть секрет), которое может помочь. "Прощайте быстро, целуйте медленно", – призвал престарелый кинодеятель.

Судя по комментариям в "Инстаграм", поклонники одобрили такой подход. Ранее Андрей Кончаловский поднял другую, не менее животрепещущую тему. Режиссер порассуждал об эротике и порнографии. Он привел такое описание: "Эротика – это описание или изображение сексуального смысла, она требует от тебя включить воображение, фантазию, можно сказать, стать соавтором рассказчика".

Что касается порнографии, то тут все иначе. "Откровенное зрелище сексуального акта действует в лоб на твое восприятие и вызывает скорее животный интерес, убивающий творческое воображение. Что тебе остается? Животная потребность удовлетвориться", – убежден Андрей Кончаловский.

В конце режиссер резюмировал: "Эротика – это искусство. Порнография – это эксплуатация с целью заставить тебя заплатить. И, как любая эксплуатация, она ведет к опустошению".

Автор: 8 июня 2020, 16:20 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкую с Кончаловским сняли в интимный момент

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Журналист о ситуации в Белоруссии: Лукашенко напуган, и это видно
Путин указал главе "Норникеля" на ошибку: Не пришлось бы нести такие расходы
Лукашенко перед выборами накинулся на оппонента: Наглец, такой чистый и пушистый!
Путин поздравил дозвонившегося ему Трампа

Шоу-бизнес

"Я уже не могла смотреть на себя в зеркало": Клара Новикова рассказала о "болячках"
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
Газманов откровенно о разводе: Мы остались людьми
Престарелый Кончаловский раскрыл секрет брака с Высоцкой после откровений об эротике и порно

Проишествия

Квартира и машина набиты наркотиками: в Москве задержали звезду КВН
Режим ЧС и гнев Путина: разлив топлива в Норильске обернулся серьезными последствиями
На звезду "Моей прекрасной няни" напал сосед с ружьем
Известный артист погиб при пожаре вместе с матерью

Lifestyle

Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Шоу-бизнес

Муж Гагариной после сообщений о разводе публично заявил о любви к другой женщине

Фотограф не скрывает нежных чувств

Шоу-бизнес

"Я уже не могла смотреть на себя в зеркало": Клара Новикова рассказала о "болячках"

Артистка дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Новые жуткие подробности смерти Юлии Норкиной

Кончину ведущей окутывает тайна
Шоу-бизнес

Избитую мужем до черноты Валерию отказались спасать врачи

Певица приехала в травмпункт

Гороскоп

Совет на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на выходные 6-7 июня 2020 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Василиса Володина предупредила россиян о важных последствиях грядущего лунного затмения

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Знаменитый тренер ушла в депрессию после смерти внучки
Загитова лишилась крупной суммы из-за смертельной пандемии
Светлана Журова потеряла ребенка
Журова о романе с принцем Монако: Была симпатия

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+