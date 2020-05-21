"Удивительно гены работают": сын Высоцкой растет копией Михалкова

Как и многие знаменитости, в самоизоляции Юлия Высоцкая предалась ностальгии и вспомнила, чем занималась до пандемии коронавируса. Актриса пересмотрела фотографии из прошлогодней поездки в Италию и некоторыми решила поделиться с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.
На одном из снимков запечатлен ее 17-летний сын. Петр Кончаловский сидит в кресле и задумчиво смотрит вдаль. На нем шляпа и теплый свитер. Пользователи Сети заметили, что молодой человек становится похожим на своего дядю, знаменитого режиссера Никиту Михалкова.
"Парнишка – молодой Никита", "Удивительно гены работают. У Никиты Михалкова два сына, и ни один из них не похож на отца, а племянник – его копия", "Как похож на дядю в фильме "Свой среди чужих". Кровь никуда не деть!" – написали поклонники.
Напомним, что Юлия Высоцкая больше 20 лет замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Актриса часто принимает участие в съемках картин супруга. Помимо сына, у них есть 21-летняя дочь Мария.
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