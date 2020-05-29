"Толстый слой вазелина": Высоцкая решилась на смелый эксперимент и пожалела

Юлия Высоцкая неудачно сделала пилинг в домашних условиях. В результате лицо телеведущей распухло и побагровело.

Актриса рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что ее бьюти-эксперимент обернулся сильным раздражением кожи. В видео супруга режиссера Андрея Кончаловского вспомнила о том, как десять лет назад делала пилинг у косметолога. Тогда результат процедуры ее воодушевил. Однако в домашних условиях получилось совсем не то.

Артистка очистила лицо, сделала маску и через восемь часов смыла ее. "Потом нужно было наложить толстый слой питательного крема. Через час нанести толстый слой вазелина", – рассказала звезда.

Утром лицо Юлии Высоцкой распухло и приобрело бордовый оттенок. Шелушиться оно начало только на шестой день, а отек сошел через три недели. Теледива уверена: это была аллергическая реакция.



Юлия Высоцкая отметила, что ее кожа все же стала лучше. В самоизоляции ведущая серьезно занялась уходом лицом.

