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Шоу-бизнес
Состояние застрявшего в туалете Сергея Зверева ухудшилось

Состояние застрявшего в туалете Сергея Зверева ухудшилось

Сергей Зверев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Зверев при перелете почувствовал недомогание. А когда оказался в уличном туалете, то ему вообще стало плохо.
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Все началось с того, что Сергей Зверев поехал на Байкал. Уже в дороге он почувствовал, что его состояние ухудшается. "Насморк, горло першит. А из аэропорта еще 200 километров ехать до дома", – отметил эксцентричный стилист. В середине пути было принято решение сделать паузу. остановились в придорожном кафе. Зверев поинтересовался, где тут туалет.

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Он оказался на улице. "Я туда вошел, меня как ударил запах нашатыря в нос! Слезы из глаз полились, сопли... За три минуты пребывания в этом туалете едва не потерял сознание от запаха. А я еще ручку повернул неправильно. Дергаю, а она не открывается!" – пожаловался Сергей Зверев.

К счастью, стилисту все же удалось освободиться из туалетного плена. Самое интересное, что после этого простуда у него куда-то пропала. "Все симптомы ушли – я забыл про болячку. Выбежал как огурчик! Живой, здоровый – никакой грипп не прицепился. За три минуты вылечился без лекарств. Я теперь всем советую: если чувствуете, что заражаетесь, сходите в туалет на улице. В самый вонючий!" – посоветовал стилист.

Что касается пандемии коронавируса, то Сергей Зверев сидит дома, режиса самоизоляции не нарушает. Стилист пожаловался, что инфекция косит только хороших людей. "Пандемия козлов не берет: им вообще ничего не делается! Ну такие живучие: всем гадости пишут – и не болеют. Им никакой недуг не страшен, никакие микробы! Хоть бы понос случился! У них даже глистов нет! Они могут без перчаток и без трусов бегать – никогда ничего не заболит", – посетовал именитый цирюльник.

Автор: 5 июня 2020, 14:54 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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