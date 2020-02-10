"Я залез к нему": Сергей Зверев обвинил сына во взломе своей квартиры

Сергей Зверев с наследником никак не могут найти общий язык. Сын раскрыл новые подробности скандальных отношений со стилистом.

Конфликт в звездной семье не утихает уже несколько лет. Сергей Зверев до сих пор не общается с наследником и продолжает нелестно отзываться о нем.

В свою очередь Сергей Зверев-младший, наоборот, решил, не тратить нервы на выяснение отношений. Он не понимает, за что отец так строг с ним и не теряет надежды наладить общение.

В эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ молодой человек отметил, что жалеет о ссоре с родителем. Кроме того, Зверев-младший признался, что отец все время пытается обвинить его в том, чего он не делал. По словам сына Сергея Зверева, стилист написал ему, что он влез в его апартаменты.

"Сейчас я хотел бы с ним общаться, но он говорит со мной только через администратора. Обвиняет в том, что будто бы я залез к нему в квартиру, взломал замок", – поделился наследник звезды. По его словам, Сергей Зверев заблокировал его, поэтому он не может ему позвонить.

Также молодой человек рассказал, что разногласия с отцом начались еще в его детстве. Якобы на публике стилист демонстрировал трепетное отношение к сыну, дома же ограничивал ребенка во всем и не давал ему свободы выбора. Из-за этого юноша был вынужден сбежать от Сергея Зверева.