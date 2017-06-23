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Июнь 23, 2017
просмотры: 123

В Москве с размахом прошел первый Фестиваль Турции

567

В открытии фестиваля приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Москве Хюсейин Дириоз, губернаторы и главы регионов-участников, почетные гости из Правительства Москвы и другие официальные лица. 

Сергей Зверев, группа "Время и Cтекло", Лоя, МакSим, Митя Фомин, Доминик Джокер, Данте, Маша Кольцова, Катя Кокорина и другие артисты три дня развлекали посетителей парка, который на уик-энд превратился в настоящий турецкий курорт. 

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