В Москве с размахом прошел первый Фестиваль Турции

В открытии фестиваля приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Москве Хюсейин Дириоз, губернаторы и главы регионов-участников, почетные гости из Правительства Москвы и другие официальные лица.

Сергей Зверев, группа "Время и Cтекло", Лоя, МакSим, Митя Фомин, Доминик Джокер, Данте, Маша Кольцова, Катя Кокорина и другие артисты три дня развлекали посетителей парка, который на уик-энд превратился в настоящий турецкий курорт.

