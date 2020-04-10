Бездомная обвинила Зверева в похищении сына

Правоохранительные органы столицы ищут бомжа. Как рассказала его 55-летняя мать полицейским, которая также не имеет постоянного места жительства, 27-летний Морис пропал в районе Якиманка. Ее сын якобы сел на троллейбус и уехал в неизвестном направлении. Женщина занималась поисками сама, но это не дало результатов.
Как пишет агентство "Москва", Морис не находится на учете в психоневрологическом и наркодиспансерах. Телефона при себе мужчина не имел. В качестве возможных похитителей сына она назвала стилиста Сергея Зверева, а также некого бизнесмена.
Стоит отметить, что женщина с Морисом скитается по хостелам. Ее сына уже разыскивали шесть лет назад. Тогда он уехал из Москвы в Калужскую область на концерт и исчез. Мужчину нашли благодаря спасательному отряду "Лиза Алерт", сообщает "Москва 24".
Напомним, что Сергей Зверев в последнее время выступает активистом и привлекает внимание общества к экологическим проблемам Сибири. Так, в прошлом году стилист устроил одиночный пикет на Красной площади, держа в руках плакат "Спаси Байкал". Тогда на озере проводилась стройка завода по разливу воды.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Куда пропала Лиона?
Хочу богатого мужика
Анатолий
Во что превратилась моя жизнь
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Жить вместе
Нужен совет
Замуж
Не помыла руки