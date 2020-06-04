"Во всем виноват я": сенсационное заявление Садальского о конфликте Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

Скандал вокруг недвижимости Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую та подарила мужу Бари Алибасову, а потом квартира оказалась записана на его молодого помощника, не утихает. Вмешался актер Станислав Садальский, заявивший, что чувствует вину из-за всей этой истории.

В результате шумихи младшая дочь Ольга стала с новой силой настаивать на разводе Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. Она изначально в штыки восприняла известие о свадьбе матери. С Ольгой солидарен и Станислав Садальский. "Ей нужно послать Алибасова. И чем быстрее она это сделает, тем будет лучше", – заявил скандально известный актер.

А ведь когда-то именно Стас познакомил Лидию Федосееву-Шукшину с Бари Алибасовым. Садальский попросил продюсера подвести актрису на одно светское мероприятие. После этого у них все и закрутилось. "Во всем, что происходит сейчас, виноват я, потому что в свое время познакомил их с Алибасовым", – повинился артист. Интересно, что, по его словам, с тех пор, как артистка связалась с продюсером, они перестали общаться. До сих пор Садальский и Федосеева-Шукшина не контактируют.

Между тем в окружении артистки говорят, что после развернувшегося скандала чувства ее к мужу поутихли. "Раньше, например, они очень много разговаривали по телефону, в основном по ночам. Сейчас таких контактов уже нет", – рассказали люди, близкие к артистке.

Не исключено, что в скором времени Лидия Федосеева-Шукшина и вовсе подаст на развод. Однако вряд ли артистка готова к новому сражению, ее здоровье оставляет желать лучшего. Об этом рассказала адвокат артистки Юлия Вербицкая.

По ее словам, все происходящее в последнее время вызвало шок у Лидии Федосеевой-Шукшиной. Якобы лишь сейчас актриса начала понимать, что происходит на самом деле. Вот здоровье и подкосилось – она слегла. "У нее поднялся сахар, упало давление, пришлось обращаться к помощи медиков", – сообщил представитель актрисы.