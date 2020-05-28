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"Ходить не могу": Федосеева-Шукшина получила серьезную травму

Лидия Федосеев-Шукшина. Фото: Феликс Грозданов/Дни.ру
Лидия Федосеева-Шукшина в настоящий момент живет вместе с младшей дочерью. Ольга помогает престарелой матери.
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На днях Лидия Федосеева-Шукшина упала и ушибла ногу, пришлось вызывать скорую. Артистка грохнулась прямо на копчик. Теперь она не может нормально передвигаться, потому что испытывает сильную боль. "Ходить не могу, лежать не могу, стоять не могу, сидеть не могу", – пожаловалась Лидия Николаевна.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

К счастью, рядом с ней сейчас находится младшая дочь Ольга. Наследница ухаживает за матерью, готовит ей еду и следит, чтобы артистка не пропускала прием лекарств. Муж Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов не доверяет дочери знаменитости. Он уверен – у Ольги корыстные цели. Якобы наследница хочет завладеть имуществом престарелой матери.

У Ольги свое мнение. Женщина считает, что состояние Лидии Николаевны ухудшилось только потому, что Алибасов устроил махинации с недвижимостью артистки. Напомним, музыкант переписал квартиру, которую ему подарила Федосеева-Шукшина, на своего помощника Сергея Моцаря. Теперь супруга Бари Каримовича требует вернуть недвижимость.

Сейчас Лидия Николаевна жалеет, что не может попасть на съемки "Пусть говорят". В эфире появляется лишь ее дочь Ольга, которая якобы пытается отстоять точку зрения артистки.

Автор: 28 мая 2020, 19:47 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

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