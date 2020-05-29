"Меня выгнали из дома": неожиданный поворот в скандале Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

Новый выпуск шоу "Пусть говорят" снова был посвящен разбирательствам вокруг квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую та подарила мужу Бари Алибасову, а он переписал на молодого помощника. В студии появилась младшая дочь актрисы Ольга, а также внучка Анна, заявившая, что готова выкупить недвижимость, чтобы загладить свою вину.

Анна Шукшина – дочь актрисы Марии Шукшиной. В свою очередь та – средняя дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной. Несколько лет назад Анна попала в скандал. По официальной версии, она тайком от бабушки продала ее квартиру в Санкт-Петербурге вместе с мебелью и прочими вещами. Когда актриса об этом узнала, ее чуть не сразил удар. Впоследствии она судилась с внучкой, но вернуть квартиру так и не смогла.

"После этого поступка меня выгнали из дома", – призналась Анна в программе "Пусть говорят". Шукшина пояснила: ей пришлось расстаться с квартирой, потому что бабушке срочно понадобились деньги. Она как раз загорелась желанием купить жилье в Новой Москве по совету подруги. По словам Анны, бабушка подарила ей некую сумму, однако, решив купить недвижимость, попросила деньги обратно. Их у Анны уже не было, и в ход петербургская квартира. "Это разрушило нашу семью", – заключила Шукшина.

"Сейчас появилась возможность искупить, так сказать, свою вину", – добавила Анна, мотивировав покупку квартиры в Новой Москве, которая оказалась записанной на помощника Бари Алибасова.

Ни продюсера, ни актрисы на съемках не было. Зато присутствовала младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ольга живет вместе с матерью, ухаживает, следит, чтобы та вовремя принимала лекарства. Она заявила, что на шоу представляет интересы артистки. "Просила передать, что ни при каких условиях ей не нужен от Ани такой подарок. Это ее личный конфликт с Бари Каримовичем. Мама уверяет, что квартиру не дарила. Почему Аня должна расхлебывать?" – высказалась младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Не обошлось без скандала: Анна обвинила Ольгу в том, что она настраивает актрису против семьи. В ходе разбирательств выяснилось еще одно обстоятельство. Оказывается, несколько лет назад Анна хотела продать четырехкомнатную квартиру своего деда Василия Шукшина (там сейчас проживают его вдова и дочь) и получить прибыль. Даже якобы предлагала Ольге провернуть эту сделку.

В качестве доказательства последняя предъявила запись их телефонного разговора. Однако внучка актрисы пояснила: мол, сделала это специально, чтобы вывести тетку на чистую воду. Ранее в интервью Бари Каримович утверждал, будто Ольга желает всех рассорить и прибрать к рукам всю недвижимость матери.

Анне все же удалось продать свою часть мемориальной квартиры деда. Об этом стало известно не так давно. Покупателем оказался ее бывший возлюбленный. Четырехкомнатные апартаменты Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь делят с посторонним мужчиной.