Григорьев-Апполонов откровенно о сексе в "Доме-2" и гомосексуализме

Андрей Григорьев-Апполонов (младший) – зять и крестный сын Андрея Григорьева-Апполонова из группы "Иванушки Int". Сергей Григорьев-Апполонов является племянником Рыжего. А вместе они – группа #APPolonovGang. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артистами.



Андрей, в начале апреля Вы стали участником "Дома-2". Почему пребывание в этом скандальном реалити-шоу было столь коротким?

Андрей: Я ровно месяц был на проекте и считаю, что это более чем достаточно, чтобы познакомиться с кем-то и завязать отношения. Цели жить в "Доме-2" постоянно у меня не было, поэтому я с большой радостью вернулся домой. Теперь не за горами свадьба. Буквально два дня назад купили с невестой дом на Рублевке за 37 миллионов, чтобы строить в нем полноценную и крепкую семью. Красивый домашний очаг очень важен для долгих и серьезных отношений.

Считается, что на этом проекте все девушки очень доступные. А у Вас там с кем-то был секс?

Андрей: До интима дело не дошло. Мы с моей девушкой (артист покинул скандальную телестройку вместе с Надин Зданявичене. – Прим. ред.) присматривались друг к другу, притирались. А вообще там, как и в реальной жизни, есть все: секс, любовь, ссоры и конфликты.

Почему Сергей не пошел в "Дом-2" с Вами за компанию? Можно было шведскую семью там создать – был бы фурор!

Сергей: У меня на данный момент нет желания строить с кем-то отношения. Я одинок, и мне это состояние очень нравится. Никто и ничто не мешает заниматься моим любимым делом – музыкой. Я делаю то, что хочу и когда хочу. А идти на проект ради пиара для меня не вариант, я не люблю выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение.

Отдаете ли себе отчет, что роман с девушкой может отвернуть расположенную к вам гей-аудиторию?

Сергей: Мы не делим нашу аудиторию на "гей" или "гетеро", для нас важны все наши поклонники в независимости от их сексуальной ориентации, половой принадлежности, национальности. Если наши поклонницы и поклонники любят нас и наше творчество, то и мы их любим такими, какие они есть.

Как складываются отношения с Вашим знаменитым родственником – Андреем Григорьевым-Апполоновым (старшим)? Помогает ли он чем-то – деньгами, советами, связями?

Андрей: Андрей находится на карантине в Сочи, а мы сейчас живем в Москве. Но при первой возможности я, конечно, познакомлю избранницу со своим крестным папой. Он вот-вот должен приехать к нам в гости на новоселье, так что там и познакомимся.

Сергей: Наш звездный папа всегда с нами на связи, мы часто с ним советуемся по тому или иному вопросу. Он всегда помогает дельным советом. Денег мы у него не просим, так как сами хорошо зарабатываем