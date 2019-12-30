Хочу отдаваться парням всю ночь: Григорьев-Апполонов встретит новый год в гей-клубе

Основанный в 2018 году году "рыжим" солистом группы "Иванушки International" коллектив #AppolonovGang многие считают мужским аналогом "Тату". Откровенные фотоснимки и участие в гей-парадах дают основания подозревать группу в том, что нравятся ее участникам не только девушки...



В новогоднюю ночь многие артисты предпочитают работать – 31 декабря платятся самые высокие гонорары. Вот и участники группы #AppolonovGang тоже решили провести самую волшебную ночь не у телевизора лицом в салат, а на сцене. Петь же они будут в самом большом гей-клубе Москвы – в "Центральной станции".

Вокалист Сергей Григорьев-Апполонов – племянник "Иванушки", а второй участник группы – Андрей – много лет был женат на Юлии Григорьевой-Апполоновой (родной сестре своего тезки и крестного отца Андрея Григорьева-Апполонова-старшего). Они обещают всю ночь дарить себя самым красивым парням столицы.

Веселье в клубе продолжится почти сутки. За это время артисты травести-шоу выступят на сцене девять раз. Так что у участников #AppolonovGang будет возможность и самим спеть, и насладиться творчеством переодетых в женщин мужиков.

Впрочем, как признался "Дни.ру" Сергей Григорьев-Апполонов, у него на праздничную ночь другие планы. После выступления он намерен заглянуть в так называемую "темную комнату", где, как поет Ольга Бузова, "любят ребята других ребят". "Я много наслышан об этом интересном месте, но никогда не был, теперь же интересно заглянуть, хотя, конечно, участвовать в чем-то не планирую", – уверяет артист.

Кстати, Андрей Григорьев-Апполонов убеждает всех и вся, что его юные родственники "не любовники, друг с другом не спят, это всего лишь сценический образ, не более того, они по девочкам".

Напомним, в уходящем году в гей-клубе триумфально выступали Лолита, Cергей Лазарев, Ольга Бузова, Zivert. Каждого из них любят в гей-сообществе за открытость, искренность, откровенность.